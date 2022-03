La tristesse de Verratti après la défaite de l’Italie

Hier soir, l’Italie a vécu un véritable tremblement de terre. Opposée à la Macédoine du Nord en demi-finales des barrages de la Coupe du monde 2022, la Nazionale a dominé dans les grandes largeurs son adverse mais a été punie par son manque de réalisme en fin de match (0-1). En effet, le Macédonien, Aleksandar Trajkovski, a mis fin aux espoirs italiens en marquant dans les dernières secondes du match (90’+2). Une nouvelle énorme désillusion pour Gigio Donnarumma et Marco Verratti, quelques jours après la piteuse élimination en Ligue des champions avec le PSG. Au coup de sifflet final, le milieu de terrain de 29 ans – auteur d’une belle performance – est revenu sur cette élimination au micro de la Rai.

« Maintenant c’est dur, c’est dur à comprendre, c’est une grande déception. Nous avons dominé, nous avions l’obligation de gagner, nous étions supérieurs et vous ne pouvez pas ne pas gagner. Concéder un but à une minute de la fin c’est un grand cauchemar, nous aurions pu faire mieux, c’est le football. C’est dur, c’est difficile à expliquer. Avec l’équipe que nous avons, nous avions toutes les cartes en main pour jouer la Coupe du monde, nous sommes passés des étoiles au plus bas. Mon plus grand bonheur est venu cet été et je serai toujours fier de mes coéquipiers. Tout le monde a fait de son mieux, mais ce soir, ce n’était pas suffisant. »

🚨 | L’Italie de Marco Verratti et de Donnarumma est éliminée en demi finale des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



C’est un séisme pour le football mondial..🇮🇹 #ITAMKD pic.twitter.com/u682m7XwKP — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 24, 2022