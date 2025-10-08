La valeur des joueurs du PSG en hausse selon le CIES

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de changer de stratégie sur le marché des transferts. Il affiche une belle hausse de la valeur de ses joueurs.

Sur le marché des transferts, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs prometteurs plutôt que des stars internationales. Un projet qui a pris forme depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale. Un choix payant puisque deux ans après son arrivée, les Rouge & Bleu ont soulevé pour la première fois de son histoire la Ligue des champions.

A voir aussi : Joao Neves prêt à faire toute sa carrière au PSG ?

Deuxième club d’Europe

Dans sa dernière lettre, l’Observatoire du Football (CIES) explique que le PSG, qu’en termes d’évolution nette, les champions d’Europe affichent une valorisation des joueurs en hausse de 352 millions d’euros sur un an, malgré un bilan des deux derniers mercatos légèrement déficitaire de 49 millions d’euros. Cela place le PSG à la deuxième position derrière Chelsea (+364 millions). Le podium est complété par l’Eintracht Francfort (+210 millions). Il y a deux autres clubs français dans le TOP 20, l’AS Monaco (11e, + 53 millions d’euros) et Strasbourg (20e, +128 millions). En termes de valeur brute des joueurs de propriété, le PSG figure au cinquième rang mondial avec un portefeuille estimé à 1,44 milliard d’euros, juste derrière Arsenal (1,47 milliard). Chelsea (1,81 milliard), le Real Madrid (1,68 milliard) et Manchester City (1,48 milliard) occupent le podium.