Très touché par les récents évènements à Haïti (catastrophes naturelles, crises politiques, économique et institutionnelle), pays d’origine de sa mère, Presnel Kimpembe avait mis en place une vente aux enchères (du 1er au 8 novembre) sur la plateforme drouotonline.com afin de venir en aide à la population haïtienne. 39 objets appartenant à des artistes et sportifs, comme les maillots de Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore de Karim Benzema et Kevin De Bruyne. Le 1er novembre, certains joueurs du PSG étaient conviés à un gala à l’image d’Alexandre Letellier, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Abdou Diallo, Rafinha, Idrissa Gueye et Colin Dagba étaient mis en vente.

Ce vendredi, France Bleu Paris a dévoilé le montant récolté par cette vente aux enchères. Et cette dernière a rapporté pas moins de 57.780 euros. En ce qui concerne les lots, certains ont eu un franc succès. Le fleuret qu’Enzo Lefort avait en main lors de la finale des jeux olympiques de Tokyo s’est vendu à 3.950 euros. Pour les maillots dédicacés, celui de Lionel Messi a été vendu 2.750 euros. Un peu moins que celui de Kylian Mbappé (3.050 euros). L’œuvre d’art « La panthère » de Richard Orlinski a été vendue à plus de 7.200 euros. « L’intégralité des fonds récoltés par l’association STRONGER va être reversée à Médecins sans frontières pour soutenir les actions en Haïti », conclut la radio francilienne.