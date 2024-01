La piste menant le PSG au Stade de France a pris fin ce mercredi 3 janvier. En effet, les dirigeants du club de la capitale ne sont pas allé au bout de leur démarche en déposant leur dossier de candidature officiel. Un fait qui relance les tractations autour de l’exploitation du Parc des Princes.

Au moment de l’annonce du retrait du PSG dans la course au Stade de France, la Mairie de Paris a réagi par le biais d’un entretien accordé à nos confrères du Parisien. Au cours de celui-ci, le premier adjoint, Emmanuel Grégoire a déclaré : « C’est une bonne nouvelle car cela veut dire que l’on va pouvoir travailler sérieusement sur l’hypothèse du maintien du PSG au Parc des Princes, car on comprend que c’est soit cette option, soit un hypothétique nouveau site. Or nous continuons à penser que le Parc des Princes est la solution la plus sécurisante, financièrement, techniquement, sportivement. Nous sommes donc disposés à reprendre langue, le plus rapidement possible, avec le PSG pour trouver une issue favorable« . L’issue favorable pourrait être celle d’une vente au Paris Saint-Germain afin que le club de la capitale puisse enfin être propriétaire de son stade ? Un autre adjoint à la Mairie de Paris a répondu sur les antennes de Sud Radio.

🚨🗣️ @David_Belliard via @SudRadio : "Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou de toute façon la vente du Parc des Princes !" ❌🏟️ pic.twitter.com/E0zG5AlSrE — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2024 Twitter : @CanalSupporters

En effet, interrogé sur le sujet, David Belliard a répondu : « Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar, ou vende le Parc des Princes de toute façon. Je m’opposerai à toute vente« . Par ailleurs, outre la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain, l’option d’entamer des travaux importants pour agrandir l’antre Rouge & Bleu reste sur la table. Une idée qui créera le débat également tant la question de la prise en charge des travaux sera posée : « C’est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens« , a déclaré David Belliard, toujours sur Sud Radio. Si les discussions devraient désormais reprendre entre la Mairie de Paris et le PSG, la situation ne devrait pour autant pas se décanter rapidement. Pour rappel, et selon différentes sources dans la presse française, l’option de la construction d’un nouveau stade est toujours sur la table du board parisien.