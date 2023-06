La volonté première de Bernardo Silva est de venir au PSG

Afin de pallier le départ de Lionel Messi, le PSG pisterait Bernardo Silva. Le Portugais, après six ans à Manchester City, devrait quitter le club cet été.

Pour réaliser ses objectifs, le PSG compte recruter cet été et frapper fort sur le marché des transferts. Même si trois joueurs, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte doivent arriver, le PSG continue de vouloir renforcer son effectif. Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude autour de l’avenir de Neymar, les dirigeants parisiens sont à la recherche de milieu offensif, malgré la future arrivée de Marco Asensio. Et depuis plusieurs semaines, le nom de Bernardo Silva revient avec insistance. Après six ans sous le maillot de Manchester City, et alors qu’il a encore un contrat jusqu’en juin 2025 avec le tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, l’international portugais aimerait découvrir une nouvelle expérience. Et une arrivée au PSG le tenterait.

Bernardo Silva a communiqué ses envies d’ailleurs à ses dirigeants

Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot, explique que le match entre Manchester City et L’Inter hier soir a de fortes chances d’être le dernier sous le maillot mancunien de l’ancien monégasque. Il a des envies d’ailleurs et l’a fait savoir à ses dirigeants avance le journaliste. Sa volonté première est de quitter City et de rejoindre le PSG, qui est fortement intéressé par le profil de Bernardo Silva. « La confiance est de mise du côté des dirigeants parisiens« , assure Saber Desfarges. Luis Campos est très proche de l’entourage de Bernardo Silva, qui est très tenté par une arrivée à Paris. Le plus dur commence pour le PSG, il va maintenant falloir convaincre Manchester City de laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs de la saison. Les dirigeants parisiens devraient passer à la manœuvre dès les prochains jours.