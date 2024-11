Le président de la Ligue, Vincent Labrune, a apporté son soutien à Nasser al-Khelaïfi au centre des critiques ces dernières semaines en raison de son importance au sein de la LFP.

Nasser al-Khelaïfi a un soutien de poids face aux critiques qu’il subit. Le président du PSG a plusieurs casquettes dans le monde du football et siège notamment au conseil d’administration de la LFP. Mais, le dirigeant qatari a notamment été au centre des critiques dans sa position comme président de beIN Media Group lors de l’acquisition des droits de la Ligue 1. Son importance au sein de l’instance de football est aussi pointée du doigt.

Mais face à cette vague de critiques, Nasser al-Khelaïfi peut compter sur le soutien du président de la LFP, Vincent Labrune. Ce dernier a rappelé l’importance des investissements du Qatar et des résultats du PSG sur la scène européenne ces dernières années, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Déjà, je rappelle que je n’étais pas son candidat en 2020 quand je me suis présenté car il soutenait Michel Denisot. Et que le contrat de commercialisation exclusive des droits de la L1 à l’international s’est arrêté après mon élection. Ensuite, sur la question des conflits d’intérêts et de son poids à la LFP, la situation est strictement la même depuis le rachat du PSG par QSI. Ni plus ni moins. Elle est proportionnelle au poids de son club et de son actionnaire dans l’économie du foot français. Les investissements du Qatar et les résultats du PSG ont porté à bout de bras le football français ces dernières années, il ne faudrait pas l’oublier », a déclaré le président de la Ligue avant d’ajouter : « Sans eux, jamais nous n’aurions eu la chance de voir chez nous des stars planétaires telles que Zlatan, Beckham, Neymar ou Messi… Jamais Mbappé ne serait resté cinq années de plus en L1. Et sans les performances européennes du PSG des dernières saisons, nous aurions perdu depuis longtemps notre cinquième place UEFA qui nous permet aujourd’hui d’avoir quatre clubs qualifiés en Ligue des champions. »