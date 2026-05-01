L’absence de Matvey Safonov aux Trophées UNFP expliquée

Hier soir, les nommés pour les différents trophées UNFP de fin de saison ont été dévoilés. Matvey Safonov ne figure pas dans ces derniers. La raison a été dévoilée.

Qui dit fin de saison dit récompense. Le 11 mai prochain, la cérémonie des Trophées UNFP se tiendra. Hier soir, les nommés pour les différentes catégories ont été dévoilés. Pour le PSG, sept joueurs, deux joueuses et Luis Enrique sont nommés. Pour le poste de gardien, ni Lucas Chevalier ni Matvey Safonov ne figurent dans les cinq nommés pour le titre de meilleur gardien de la saison. Ce sont Dominik Greif (OL), Mike Penders (Strasbourg), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) et Hervé Koffi (Angers) qui se disputeront la distinction.

Il n’était pas éligible

L’absence de Matvey Safonov a pu faire parler. Mais comme le rapporte RMC Sport, le gardien du PSG, mais pas par choix des joueurs et joueuses professionnels qui ont voté pour ces Trophées UNFP. Le Russe est victime d’un point de règlement. Pour pouvoir faire partie des nommés, il fallait avoir disputé 15 matchs de Ligue 1 au 24 avril, après la 30e journée. À cette date, Safonov n’avait disputé que 12 matchs et n’était donc pas éligible. Au contraire de Lucas Chevalier qui a disputé 17 matchs. Et n’a donc pas été retenu par ses pairs, conclut RMC Sport.