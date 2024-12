L’AC Milan intéressé par l’arrivée de Kolo Muani en prêt

Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani pourrait partir du PSG cet hiver. L’AC Milan se serait renseigné sur la possibilité d’un prêt de l’international français.

Randal Kolo Muani a été l’un des plus gros achats de QSI depuis son rachat du PSG. Lors du dernier jour du mercato estival 2023, le club de la capitale avait déboursé 90 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français auprès de l’Eintracht Francfort. Mais depuis son arrivée, il n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Après une première saison à 39 matches, neuf buts et six passes décisives, il a vu son temps drastiquement baissé lors de ce début d’exercice 2024-2025 avec seulement 14 matches toutes compétitions confondues (2 titularisations, 453 minutes de temps de jeu) pour deux réalisations et une passe décisive.

Un dossier qui s’annonce compliqué

Malgré ce constat, le numéro 23 du PSG attise les convoitises un peu partout en Europe. Ce samedi après-midi, Gianluca Di Marzio fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, l’AC Milan s’est renseigné auprès du PSG pour connaître la faisabilité d’une arrivée de l’ancien nantais à Milan. Les Lombards aimeraient obtenir Randal Kolo Muani sous la forme d’un prêt. Mais cela s’annonce compliqué, notamment en raison du salaire élevé de l’attaquant. Gianluca Di Marzio indique que le PSG, s’il accepte de le laisser filer en prêt, n’aimerait pas payer une partie du salaire de Randal Kolo Muani. Le journaliste indique que la Juventus Turin a aussi sondé le PSG ces derniers jours. Les deux clubs italiens ne sont pas les seuls intéressés puisque le Bayern Munich et des équipes de Premier League s’intéressent également à l’international français.