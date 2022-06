L’AC Milan surveille trois indésirables du PSG

Cet été, le PSG souhaiterait se séparer d’une dizaine de joueurs. Il a déjà laissé filer Marcin Bulka à Nice et Alphonse Areola à West Ham. Même si la plupart aimerait rester, les dirigeants parisiens ont ciblé les joueurs qu’ils aimeraient voir partir. Dans celle-ci figure notamment Julian Draxler, Thilo Kehrer ou bien Abdou Diallo.

Le Milan observe de prêt la liste des indésirables du PSG

Ce mardi matin, la Gazzetta dello Sport explique que l’AC Milan observe avec attention la liste des indésirables du PSG et aurait trois noms en tête. Comme annoncé par Fabrizio Romano, le champion d’Italie penserait à Abdou Diallo. Déjà intéressé par l’international sénégalais l’hiver dernier, il pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. L’équipe de Zlatan Ibrahimovic suivrait aussi les situations de Thilo Kehrer et Julian Draxler. Les deux Allemands, encore sous contrat respectivement jusqu’en juin 2023 et juin 2024, qui ne veulent pas quitter le club de la capitale, ne seront pas retenus. Pour rappel, Draxler a été proposé dans le deal pour Milan Skriniar, mais l’Inter a expliqué ne pas être intéressé.