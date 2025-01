L’AC Milan va passer à l’action dans le dossier Kolo Muani

Très peu utilisé lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver. L’un de ses courtisans, l’AC Milan, souhaiterait l’obtenir sous la forme d’un prêt.

Randal Kolo Muani ressemble de plus en plus à une erreur de casting pour le PSG. Recruté contre 90 millions à l’Eintracht Francfort lors du dernier jour du mercato estival 2023, l’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique. Le profil de l’international français ne semble pas compatible avec le jeu prôné par le coach espagnol. Afin de retrouver du temps de jeu, lui qui n’a participé qu’à 14 matches toutes compétitions confondues (453 minutes de temps de jeu, deux titularisations, deux buts, une passe décisive), il sait qu’il devra quitter le club de la capitale lors du mercato hivernal qui a ouvert ses portes hier.

Le profil idéal pour accompagner Morata en attaque

Malgré sa situation compliquée au PSG, l’ancien nantais attise tout de même les convoitises de plusieurs clubs en Europe. Ces derniers jours, on évoquait un intérêt de l’AC Milan pour le buteur. Ce jeudi, dans son édition du jour, le Corriere dello Sport fait un point sur ce dossier. Ce week-end, le club milanais s’est séparé de son entraîneur, Paulo Fonseca. Il a ensuite nommé à sa tête Sergio Conceiçao. Ce dernier, adepte du 4-4-2 aimerait attirer un buteur susceptible de briller aux côtés d’Alvaro Morata. Et le quotidien sportif italien indique que les dirigeants lombards estiment que Randal Kolo Muani pourrait être ce joueur. Le Corriere explique que l’AC Milan va approcher le PSG avec une proposition de prêt. Pour rappel, le PSG ne serait pas contre se séparer de son numéro 23 et aimerait en récupérer au moins 60 millions d’euros. Le Corriere dello Sport conclut en expliquant que l’AC Milan va devoir faire face à une forte concurrence dans ce dossier (Arsenal, Tottenham, Galatasaray, Chelsea, la Juventus…).