L’été dernier, le PSG était intéressé par Rafael Leao. L’international portugais venait de réaliser la meilleure saison de sa carrière sous le maillot de l’AC Milan, avec 14 buts et 12 passes décisives en 42 matches. Des performances qui ont attisé les convoitises, et pas seulement des Rouge & Bleu. Mais le Milan a réussi à le conserver.

Le champion d’Italie en titre ne veut pas perdre son meilleur joueur depuis plus d’un an. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais voudraient rapidement prolonger Rafael Leao, avant la Coupe du Monde au Qatar. Selon le quotidien transalpin, l’AC Milan doit relancer les discussions avec l’entourage de l’ancien lillois mardi ou mercredi. Le club milanais souhaiterait lui offrir un contrat de cinq ans avec un salaire de 10 millions d’euros. Pisté par le PSG et Chelsea, le milieu offensif est valorisé à 80 millions d’euros.