Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG et Lyon s’affrontent lors de la 107e finale de l’histoire de la Coupe de France. Alexandre Lacazette explique que son équipe jouera libérée demain.

Lyon revient de loin. Dernier de Ligue 1 en fin de première partie de saison, les joueurs de Pierre Sage ont réalisé une deuxième partie de saison canon pour finalement terminer sixièmes de Ligue 1 et se sont qualifiés en Coupe d’Europe la saison prochaine. Les Lyonnais ont également réalisé un très bon parcours en Coupe de France, se qualifiant en finale en battant notamment Lille en 16e de finale ou bien encore Strasbourg en quart de finale. Présent lors de la dernière victoire de Lyon en Coupe de France en 2012, Alexandre Lacazette espère remporter de nouveau le trophée 12 ans plus tard demain soir contre le PSG.

« Comme toutes les autres finales, cela reste un match où tout peut se passer »

« C’est un grand plaisir d’être présent ici et de pouvoir jouer cette finale demain. Nous revenons d’une saison longue et compliquée avec une très belle fin. Demain, c’est le meilleur moyen de bien terminer la saison. Comme toutes les autres finales, cela reste un match où tout peut se passer. Nous avons nos qualités, ils ont les leurs. Une finale est un match différent, nous connaissons l’enjeu et nous savons que tout peut arriver, lance le capitaine lyonnais en conférence de presse. Nous abordons ce match sereinement. Le fait d’être directement qualifiés en Europa League nous enlève une grande pression. Nous abordons ce match assez libérés et très confiants en nos qualités. Je ne vais pas jouer pour mes copains. Je vais jouer pour mon équipe, ma ville, mon club. Nous jouons pour le blason. Dans ces moments, on oublie les sentiments et on sait pourquoi on veut gagner. Un match Mbappé-Lacazette ? C’est totalement faux, nous ne sommes que deux joueurs parmi deux effectifs. Je ne pense pas qu’une finale se joue entre deux joueurs. Les matches contre le PSG cette saison ? Je dirais que c’est un match différent, c’est une finale. Le championnat est une autre compétition. Ce n’est que demain que l’on pourra voir si nous avons appris de nos erreurs. »