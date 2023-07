L’accord entre le PSG et Christophe Galtier enfin entériné

Après de nombreux atermoiements, l’aventure entre le PSG et Christophe Galtier serait, en ce mardi 4 juillet, bel et bien terminée. Les différentes parties seraient finalement tombées d’accord.

C’est un secret de polichinelle : Luis Enrique sera le futur coach du PSG. Le technicien ibère sera d’ailleurs présenté ce mercredi dans l’auditorium du centre d’entraînement flambant neuf du club de la capitale, du côté de Poissy, à partir de 14h00. Une officialisation qui succédera à une autre avec le départ de Christophe Galtier. Car oui, même si plusieurs sources se sont contredites en ce mardi, la conclusion de ce dossier serait désormais entérinée.

À voir aussi : Mercato : le dossier Kylian Mbappé toujours au point mort

🚨 CONFIRMATION : Christophe Galtier n'est PLUS l'entraîneur du PSG ! L’officialisation interviendra avant la présentation de Luis Enrique de ce mercredi 🗣️🤝



[L’Equipe] pic.twitter.com/O4LkeoQzyi — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2023

Un chèque de 9 à 10 millions d’euros

Si le départ de Christophe Galtier à un an de la fin de son contrat ne faisait plus guère de doute, fallait-il encore trouver un accord entre l’homme de 56 ans et l’entité rouge et bleu quant à une séparation à l’amiable. Ce qui serait chose faite. En effet, à en croire le journal L’Équipe, un accord a été conclu ce jour entre les différentes parties. Christophe Galtier et son adjoint Thierry Oleksiak devraient ainsi percevoir une indemnité estimée entre 9 et 10 millions d’euros en contrepartie de la rupture de leur contrat. L’officialisation devrait advenir juste avant la conférence de presse de présentation de Luis Enrique ce mercredi.