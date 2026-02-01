L’adaptation difficile d’Illia Zabarnyi au PSG

Arrivé au PSG cet été, le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi peine à répondre aux attentes placées en lui avec des performances irrégulières.

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG était parvenu à obtenir la signature d’Illia Zabarnyi le 12 août dernier, contre 63M€ en provenance de Bournemouth. Bien installé dans la rotation de Luis Enrique en défense (24 matchs disputés dont 18 titularisations, 1.685 minutes), l’international ukrainien peine cependant à répondre aux attentes, lui qui n’apporte pas encore les garanties nécessaires pour être une solution alternative à Marquinhos.

« Il vient du foot anglais où on permet davantage de contact »

À l’exception de sa bonne prestation face au FC Barcelone, en Ligue des champions début octobre, le défenseur de 23 ans peine à convaincre. « Au fil de ses premiers mois parisiens se sont dégagés une irrégularité chronique, quelques signes de fébrilité, des erreurs de placement et une mauvaise gestion de la profondeur qui interrogent sur son adaptation au système de Luis Enrique », constate L’Equipe. Au club, on tente d’expliquer ces difficultés par le changement de championnat : « Le problème, c’est que c’est un joueur grand, costaud et qu’il vient du foot anglais où on permet davantage de contact. On peut le critiquer parce qu’il est parfois un peu en retard mais en même temps s’il colle son adversaire, il est souvent sanctionné. » Si la question de ses qualités intrinsèques ne fait pas débat au club, sa capacité à se mettre au niveau requis dans des délais raisonnables interroge forcément.

Le directeur sportif de Bournemouth, Tiago Pinto, a tenté d’expliquer cette acclimatation difficile : « Quand on arrive dans une nouvelle équipe, cela demande un temps d’adaptation, c’est normal. Surtout à Paris. Chez nous, c’était plus simple tactiquement car chaque défenseur savait exactement ce qu’il avait à faire : c’était du un-contre-un, chaque joueur devait suivre son adversaire partout sur le terrain. » Son ancien entraîneur au Dynamo Kiev, Mircea Lucesco, a aussi expliqué les difficultés actuelles au changement de style de jeu : « Le style de jeu du PSG est très différent de ce qu’il a connu en Angleterre. Et quand on joue pour le champion d’Europe, la pression est constante. À Kiev aussi, il a traversé quelques moments difficiles, mais il a montré qu’il avait le caractère pour gérer ça. Il a la technique, le physique et l’intelligence. Il n’y a aucune raison qu’il n’y arrive pas sur la durée. »