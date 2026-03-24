L’agent d’Achraf Hakimi dément des envies de départ

Cadre du PSG, Achraf Hakimi est lié jusqu’en juin 2029 avec le club de la capitale. Des rumeurs faisaient écho d’un souhait de l’international marocain de rejoindre Madrid cet été. Une information démentie par son agent.

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur latéral droit du monde. Titulaire indiscutable au sein du PSG, l’international marocain attise les convoitises. Formé au Real Madrid, le club madrilène aimerait de nouveau compter dans ses rangs le numéro 2 du PSG. Ce mardi, une rumeur venant d’Espagne évoquait un souhait d’Achraf Hakimi de quitter le PSG cet été pour retourner au Real Madrid. Une « information » que son agent, Alejandro Camaño, a tenu à démentir.

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« Il est très heureux au club »

« Il n’y a absolument aucune possibilité qu’il quitte le Paris Saint-Germain. Il est très heureux au club et veut gagner la Ligue des champions une deuxième fois. Il veut aussi emmener l’équipe le plus loin possible. Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour le moment, il ne pense qu’au Paris Saint-Germain. Il est très content de son entraîneur, de ses coéquipiers, et il se sent bien dans le pays. Pour l’instant, il n’est pas question qu’il parte. Et surtout, il n’y a jamais eu d’intérêt du Real Madrid« , lance Alejandro Camaño auprès du média winwin dans des propos relayés par AS. Pour rappel, Achraf Hakimi a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029.