L’agent d’Achraf Hakimi dément toute négociation

Le joueur hispano-marocain de couloir droit Achraf Hakimi (22 ans, Inter, sous contrat jusqu’en 2025) est annoncé tout proche d’une signature au PSG dans le cadre d’un transfert à 60-70M€ (bonus inclus) sans contreparties par la Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport et Tuttosport. Joint par Calciomercato, son agent, Alejandro Camano, l’agent de Hakimi, a démenti toute négociation. “Pour l’instant il n’y a rien, nous sommes sereins. Hakimi, en ce moment, est avec l’équipe nationale marocaine et moi, je veux clarifier une chose, je ne parle à aucune équipe. Mon client a un contrat de quatre ans avec l’Inter, c’est un contrat très long.” Une déclaration peu surprenante en pareille situation et dans ce timing.