L’agent d’Achraf Hakimi évasif sur l’avenir de son poulain

Lié au PSG jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi ne devrait pas quitter la capitale française cet été. Son agent, Alejandro Camano, s’est pourtant montré assez évasif au moment d’évoquer l’avenir de son poulain.

Recruté à l’été 2021 pour une somme estimée à 60 millions d’euros, lui le transfuge de l’Inter, Achraf Hakimi fait partie des cadres de l’effectif rouge et bleu. Il n’a toutefois pas affiché un niveau toujours irréprochable sur les rectangles verts tout au long de l’exercice passé. Difficile cependant d’imaginer le latéral de 24 ans plier bagages durant l’intersaison. Manchester City se serait, pour sa part, renseigné, comme nous vous l’avions relayé en ce samedi matin sur Canal Supporters.

🗣️ Alejandro Camano (agent d’Hakimi) : “Luis Campos a tout mon respect et toute ma confiance dans le futur projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf.

Cela tombe plutôt bien puisqu’Alejandro Camano, celui qui gère les intérêts du Marocain, s’est exprimé sur l’avenir à court terme de son client au sein des colonnes d’AS. S’il explique que pour l’heure seul le PSG occupe l’esprit d’Achraf Hakimi, il laisse toutefois le doute s’installer. « Achraf souhaite être épanoui dans un projet d’avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie. Il y avait d’autres clubs sur lui et nous avons choisi le PSG. L’objectif était d’aller plus loin en Ligue des champions, cela n’a pas été le cas. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance pour la suite, précise-t-il. Je pense qu’il va redresser la barre, et à partir de là nous verrons. Il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu’il ait l’esprit tranquille. »

Dans un second temps, Alejandro Camano a évoqué la suite des opérations en ce qui concerne Achraf Hakimi. L’occasion également pour lui de glisser un petit mot au sujet du Real Madrid. « Que peut-il se passer ? Je ne sais pas, à un moment, nous devrons nous asseoir avec le PSG et discuter de la situation, mais voyons ce que fait le club… Pour le moment, il n’a pas encore d’entraîneur. Ce n’est pas le contexte pour avoir l’esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu’il communiquera sur son projet, nous verrons. (…) Achraf a quitté Madrid depuis cinq ans, mais c’est toujours sa maison, quelque part dans son cœur il y a Madrid. (…) Si le Real veut Achraf, logiquement nous l’écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu’il est un fan de Madrid, mais notre projet maintenant c’est le PSG. Il peut parler de Madrid avec son cœur, mais ses couleurs sont maintenant celles du PSG, qui a fait un gros effort pour lui et qui occupe 100% de son esprit. »