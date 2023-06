L’agent d’Achraf Hakimi évoque son avenir

Achraf Hakimi a rejoint le PSG il y a deux ans. Ces derniers jours, une rumeur évoquait un intérêt de l’international marocain de rejoindre le Real Madrid. Son agent a évoqué son avenir.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2021, Achraf Hakimi était considéré comme le meilleur latéral droit du monde après de très belles performances sous le maillot du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan. Titulaire indiscutable, il est impliqué sur 20 buts en 80 matches avec neuf réalisations et onze offrandes. Mais il manque de constance dans ses performances. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, un départ cet été a été évoqué en Espagne.

« Achraf est un joueur du PSG »

Ces derniers jours, Mundo Deportivo expliquait que le numéro 2 du PSG ne serait pas heureux à Paris et plusieurs facteurs le pousseraient à quitter les Rouge & Bleu. En plus de son problème extra-sportif (une mise en examen pour viol après des accusations d’une jeune femme), l’ancien de l’Inter ne serait pas heureux en raison de l’ambiance et l’environnement qui règnent au sein du vestiaire parisien. Alejandro Camano, l’agent de l’international marocain, a été questionné sur son avenir. « Achraf est un joueur du PSG avec qui il a encore un contrat de trois ans, lance l’agent dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Aimerait-il retourner à Milan ? Il ne s’agit pas de ce qu’il aimerait, la réalité est qu’il est leur joueur. Il aime l’Inter, il était heureux à Milan mais c’est la réalité aujourd’hui. »

