L’agent de Donnarumma confirme des négociations en stand-by

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu. Ces dernières semaines, il négocierait une prolongation. Mais les discussions sont en stand-by.

Arrivé au PSG durant l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a d’abord dû faire face à la concurrence de Keylor Navas avant d’être placé comme gardien numéro 1 par Christophe Galtier. La saison dernière, il a été conforté à ce poste par Luis Enrique. Cet été, le PSG a recruté Matvey Safonov pour venir concurrencer l’international italien. S’il a débuté la saison comme titulaire, l’ancien milanais a vu le coach espagnol préférer l’international russe sur certains matches. Malgré cela, Gianluigi Donnarumma se sent bien à Paris et aimerait y rester longtemps.

« Tout peut arriver »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, le portier italien discuterait ces dernières semaines d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Mais ces derniers jours, on apprenait que les discussions entre les deux parties étaient en stand-by. Auteur de très bonnes prestations comme de moins bonnes et fautif à plusieurs reprises, les dirigeants du PSG souhaiteraient attendre la fin de la saison pour prolonger ou non Gianluigi Donnarumma. Ces dernières heures, Enzo Raiola, l’agent du portier, a été interrogé sur l’avenir de son joueur. Et il a confirmé que les négociations avaient ralenti. « Son contrat expire en 2026 et nous sommes en pause dans la réflexion. Nous verrons, tout peut arriver, lance l’agent à Radio Sportiva. Actuellement, nous sommes en stand by dans les négociations contractuelles. » L’agent a ensuite évoqué un possible retour en Serie A. « Il ne faut jamais dire jamais dans le football. Nous verrons dans les années à venir. Il se concentre sur le PSG pour l’instant, mais les négociations pour un nouveau contrat sont en stand-by. »