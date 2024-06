Arrivé au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme un titulaire indiscutable depuis deux saisons. Et l’Italien voit son avenir à Paris.

Placé dans un premier temps en concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma occupe désormais la place de gardien numéro un du PSG depuis deux saisons. Et l’Italien de 25 ans gardera de nouveau les cages des Rouge & Bleu la saison prochaine, malgré un grand remaniement à ce poste avec notamment l’arrivée de Matvey Safonov.

« Donnarumma fait partie d’un projet à moyen et long terme »

Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu, Gianluigi Donnarumma – élu meilleur gardien de la saison aux Trophées UNFP – voit son avenir chez les Rouge & Bleu, comme l’a déclaré son agent, Enzo Raiola, dans un entretien à Radio Sportiva. « Reste-t-il au PSG ? Il lui reste deux ans de contrat avec le club, il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions dans laquelle Paris investit depuis des années mais ce n’est pas facile, espérons que nous pourrons atteindre cet objectif aussi. »

Le représentant du joueur a également été questionné sur les critiques subies par son protégé : « Il me semble qu’elles ne viennent que d’Italie, en France il vient de recevoir le prix de meilleur gardien du championnat pour la deuxième fois en trois ans, il ne manque jamais d’estime pour lui comme le montre cette importante récompense, parce que la presse et les entraîneurs votent pour lui. Ici, en Italie, il y a malheureusement une critique permanente à son égard, peut-être qu’il paye le prix d’avoir été important dès son plus jeune âge et ensuite certainement son départ (libre) de Milan, il paye ce prix, mais les personnes compétentes en football ne peuvent le juger que pour ce qu’il est : un athlète sur lequel il n’y a pas de doutes. »

Et pour Enzo Raiola, il n’y a aucun débat, Gianluigi Donnarumma est la grande vedette de la sélection italienne actuellement : « Aujourd’hui, compte tenu des apparitions et de l’expérience qu’il a accumulées malgré son jeune âge, je pense qu’il est certainement le bon choix pour être capitaine de l’équipe nationale : au fil des ans, il a mûri dans tous les aspects, il vient de jouer la demi-finale de la Ligue des champions, dans le domaine international, il est certainement celui qui a le plus d’expérience. »