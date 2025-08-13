L’agent de Gianluigi Donnarumma fracasse le PSG

La fin de l’aventure entre le PSG et Gianluigi Donnarumma a été actée. Son agent, Enzo Raiola, n’a pas hésité à s’en prendre violemment au PSG dans la gestion de ce dossier.

Gianluigi Donnarumma aura passé quatre ans au PSG. Le gardien italien, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, a annoncé son départ du club de la capitale via ses réseaux sociaux hier soir. Alors qu’il aurait aimé prolonger son contrat, il n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants dans ce sens. Ces derniers ont même décidé de s’offrir les services de Lucas Chevalier. Après l’officialisation du départ du gardien italien, même s’il n’a pas encore trouvé de pointe de chute, son agent, Enzo Raiola, n’a pas hésité à fustiger la gestion du PSG dans ce dossier dans une interview accordée à Sky Sport Italia.

« En arriver à écarter Donnarumma après ce qu’il a fait pour le club était un énorme manque de respect »

« Les mots de Gigio montrent clairement qu’il est profondément désolé pour ce qui s’est passé, et nous aussi. Nous ne nous attendions pas à une telle situation de la part du PSG. Ce furent quatre années de respect et d’excellents résultats, mais ces derniers jours, un château s’est effondré et ils risquent d’effacer tout le bon travail que Gigio a accompli sous ce maillot. La situation a perduré uniquement parce que le PSG avait formulé des exigences différentes de celles du contrat standard de Gigio, et qu’il avait même fini par accepter des conditions inférieures, satisfait de la situation. Mais à un moment donné, en mars/avril, la situation a de nouveau changé, et nous avons alors décidé de tout suspendre et de nous reparler après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes ensuite reparlés avant la Coupe du monde des clubs, et ils ont confirmé que les conditions ne changeraient pas. Je leur ai alors dit que Gigio aurait préféré rester à Paris, son contrat arrivant à expiration. Nous ne nous attendions pas à ce qui s’est passé ces dix derniers jours. En arriver à écarter Donnarumma après ce qu’il a fait pour le club était un énorme manque de respect. Nous verrons dans les prochains jours, notamment avec mes avocats, pour mieux comprendre leur position. En fait, si l’on parlait d’une prolongation, cela signifiait que Gianluigi faisait partie des plans du PSG pour l’avenir. Je ne pense pas que l’entraîneur aurait pu changer d’avis en un mois. C’est ce qui me désole le plus et me rassure, car à ce stade, il vaut mieux ne pas renouveler le contrat. »

« Ils parlent de respect, mais je commence à comprendre que ce respect est purement financier »

Enzo Raiola indique que le PSG a décidé de ne pas prolonger Gianluigi Donnarumma pendant la Coupe du monde des clubs. « Cette décision de ne pas prolonger a été prise pendant la Coupe du Monde des clubs, et le PSG m’a également demandé de ne faire aucune annonce officielle. Quant aux solutions, nous suivons simplement l’évolution du marché. Il y aura certainement des opportunités financières en Premier League qui pourront aider le club, car j’ai entendu dire que le Paris Saint-Germain en demandait un peu trop pour lui. Ils parlent de respect, mais je commence à comprendre que ce respect est purement financier. Nous comprendrons mieux ce qu’ils ont à dire dans les prochains jours, mais je ferai de même avec mes avocats : même en termes d’image, nous devrons prendre les bonnes positions pour déterminer comment procéder et comment interagir avec le club. »



