L’agent de Lucas Beraldo explique que le PSG « mise beaucoup sur lui »

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo a réussi à se faire une place au sein de la rotation de Luis Enrique. Son agent assure que le PSG compte sur son numéro 4.

Durant le mercato hivernal 2024, le PSG a décidé de s’offrir les services de deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier a été intégré à l’effectif dès son arrivée alors que le deuxième enchaîne les prêts sans avoir encore porté officiellement le maillot des Rouge & Bleu. Défenseur de métier, Lucas Beraldo a été repositionné au milieu de terrain par Luis Enrique. L’international brésilien est un joueur important de la rotation, lui qui a participé à 15 des 18 matches des doubles champions d’Europe lors de cette saison 2026-2027. Récemment prolongé jusqu’en juin 2031, il est l’un des joueurs sur qui le PSG compte pour le futur comme l’a expliqué son agent, Filipe Tancredi.

« C’est un joueur très important au sein de la meilleure équipe du monde »

« Le PSG mise beaucoup sur lui, cela s’inscrit dans un projet à long terme. Sur les 18 matchs disputés, il en a joué 15. C’est un joueur très important au sein de la meilleure équipe du monde. C’est indéniable. À nos yeux, il a fait un excellent travail, et on finira par se souvenir de lui en sélection brésilienne. Aujourd’hui, il évolue comme milieu défensif, mais il a été formé en défense centrale et joue également au poste d’arrière gauche, ce qui est un atout pour la Seleção, lance Filipe Tancredi dans une interview accordée à l’émission Fala a Fonte d’ESPN Brasil. Il est devenu le plus jeune joueur brésilien à remporter deux Ligues des champions, il attirera donc toujours l’attention sur le marché. Il est naturel qu’il y ait de nombreux clubs intéressés et que des approches aient lieu. La probabilité qu’il quitte le PSG… sans parler de zéro, est extrêmement faible. Le club mise énormément sur lui, et son contrat court jusqu’en 2031.«