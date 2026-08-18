L’agent de Mika Godts : « Dans un club comme le PSG, rien n’est servi sur un plateau »

Pour The Telegraaf, l’agent de mika Godts, Niels De Jonck, a décrypté l’arrivée de son client au PSG. Un challenge pris très au sérieux par ce dernier.

Il fait partie des recrues frisson de ce mercato du PSG. Ailier gauche percutant, Mika Godts a rejoint les rangs rouge et bleu contre une indemnité de 55 millions d’euros, bonus compris. Désormais, le belge, âgé de 21 ans, est attendu à l’entraînement ce mercredi, avant, très certainement, une première convocation dans le groupe de Luis Enrique ce dimanche.

Mika Godts est prêt pour sa nouvelle aventure

À cette occasion, Mika Godts devrait prendre place dans le groupe parisien pour affronter le Stade Rennais (20h45, 1ère journée de Ligue 1). Et, comme l’explique Niels De Jonck, l’agent de l’ancien ajacide, Mika Godts sait très bien à quoi s’attendre au PSG. Il a conscience de l’exigence que cela requière de porter cette tunique rouge et bleu.

« Mika devra gagner sa place, a-t-il décrypté pour De Telegraaf. Dans un club comme le PSG, rien ne vous est servi sur un plateau, même si une somme d’environ 55 millions d’euros a été déposée sur vous. Il repart de zéro. Pour nous, ce sera une réussite s’il continue à progresser à Paris et qu’il devient, grâce à cela, un élément clé au plus haut niveau.. Le PSG n’est pas une ligne d’arrivée, c’est un tout nouveau départ.