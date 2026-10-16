L’agent de Nico Williams confirme un intérêt du PSG

Durant les périodes de mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Félix Tainta, agent de Nico Williams, a confirmé un intérêt du PSG pour l’international espagnol.

Le PSG est l’un des clubs les plus attractifs du monde. De nombreux joueurs aimeraient porter le maillot des doubles champions d’Europe. Lors de chaque période de mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Certains finissent par signer, d’autres non. Il y a aussi des rumeurs qui sont fausses mais qui servent à des joueurs pour obtenir de meilleurs contrats dans leur club. Auteur de bonnes prestations avec l’Athletic Club et l’Espagne, Nico Williams a été associé à de nombreux clubs et même annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone avant de finalement prolonger avec son club formateur jusqu’en 2035.

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« Tout le monde voulait Nico »

Invité du podcast Los Fulanos, Félix Tainta, l’agent de Nico Williams, a confirmé que son joueur avait été courtisé par de très nombreux clubs, dont le PSG. « Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile. Nico avait l’idée de partir, parce qu’il est ambitieux. » L’agent n’évoque pas la période de l’intérêt du club de la capitale, mais c’était surement lors du mercato estival 2024, plusieurs rumeurs faisaient écho d’un intérêt du PSG à l’égard du champion du monde.