L’agent d’Emerson aurait rencontré l’Inter (Di Marzio/Sport)

Le PSG est à la recherche d’un latéral droit. Depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu pistent Achraf Hakimi dans cette optique. Le PSG a fait une offre de 60 millions d’euros pour l’international marocain mais l’Inter se montre inflexible et réclame 80 millions d’euros. Les négociations se poursuivent et Chelsea serait aussi à l’affût pour Hakimi. Ce jeudi soir, Gianluca Di Marzio – le spécialiste italien du mercato – et Sport indiquent que l’agent d’Emerson Royal, Frederic Peña, a rencontré les dirigeants du club milanais pour discuter de l’avenir du joueur qui vient tout juste d’être recruté définitivement par le FC Barcelone. Une possible arrivée du Brésilien (23 ans) pourrait ainsi faciliter le départ d’Achraf Hakimi. Affaire à suivre….