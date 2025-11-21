Achraf hakimi

L’agent d’Hakimi évoque un possible retour au Real Madrid

Achraf Hakimi est un pilier du PSG. Son agent, Alejandro Camano, a évoqué un possible retour de l’international marocain au Real Madrid dans le futur.

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur latéral droit du monde. L’international marocain, qui a rejoint le PSG durant l’été 2021, est lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. Heureux à Paris, il est l’un des cadres du onze de Luis Enrique. Le PSG compte le conserver encore de très nombreuses années, lui qui est l’un des vice-capitaines des champions d’Europe. Malgré ça, Achraf Hakimi attise les convoitises, dont celle du Real Madrid, son club formateur. Son agent, Alejandro Camano, a évoqué un possible retour de l’international marocain au Real Madrid dans le futur. 

Les louanges de Nasser al-Khelaïfi envers Achraf Hakimi
« Il est heureux à Paris« 

« Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé chez les équipes de jeunes« , lance le représentant du numéro 2 du PSG dans une interview accordée à Sport Mediaset

