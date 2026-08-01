L’Ajax Amsterdam sort du silence au sujet de Mika Godts

Depuis plusieurs heures, le PSG est associé à Mika Godts. Le club de la capitale voudrait s’offrir les services du joueur de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais est sorti du silence pour évoquer l’avenir de son joueur.

Pour renforcer son attaque, en plus de Maghnes Akliouche, le PSG penserait à Mika Godts. L’international belge de l’Ajax Amsterdam (21 ans) souhaite rejoindre le club de la capitale alors que des discussions pour tenter de trouver un accord pour le transfert de l’ailier sont avancées dans différents médias. Alors que les doubles champions d’Europe sembleraient confiants dans ce dossier, Jordi Cruijff, directeur technique de l’Ajax, a refroidi tout le monde dans ce dossier.

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« On ne peut en réalité pas se passer de lui cette saison »

« Je ne m’exprimerai de toute façon pas sur les montants et, pour l’instant, aucun club n’a encore fait d’offre pour Godts. Nous sommes très satisfaits de Mika. Pas seulement de ses buts et de ses passes décisives (17 buts et 15 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière), mais aussi de son attitude professionnelle au sein du club. Il a cette envie de progresser chaque jour. On ne peut en réalité pas se passer de lui cette saison, car nous voulons gagner des titres et remporter des trophées, lance le dirigeant dans une interview accordée à De Telegraaf. Au final, des joueurs comme Godts partiront, mais au bon moment et pour le bon prix. Nous voulons le garder au moins encore un an à Amsterdam. Il n’est pas à vendre, ou alors très difficilement. »