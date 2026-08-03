L’Ajax prépare déjà l’après Mika Godts, tout proche du PSG

Le PSG espère rapidement boucler l’arrivée de Mika Godts. Et l’Ajax semble déjà bien résigné dans ce dossier.

C’est la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain pour son attaque. Depuis plusieurs jours, le nom de Mika Godts revient avec insistance dans l’actualité rouge et bleu. L’ailier de 21 ans souhaite quitter l’Ajax pour le club de la capitale et les discussions avancent apparemment assez rapidement entre les deux clubs. À tel point qu’une conclusion est même attendue incessamment.

L’Ajax content de vendre Mika Godts finalement

Le PSG a d’ailleurs déjà envoyé une première offre. Cette dernière, légèrement supérieure à 40 millions d’euros, ne suffira pas, mais un accord autour de 50 millions d’euros est tout de même espéré. Et selon le journaliste néerlandais Mike Verweij, l’Ajax serait déjà conscient du départ inévitable du joueur de 21 ans. Dans cette optique, les grandes manœuvres se lanceraient en coulisses avec une idée claire : directement réinvestir la somme récupérée pour Mika Godts dans le mercato ajacide.

Analyse: 🔨 WONDERE WEKEN BIJ SLAGVAARDIG #AJAX.

5️⃣ Brandt komt, Godts begeerd door PSG, Ter Stegen gekeurd en nog vijf spelers op komst.

💰 meer geld binnengehaald (39 miljoen euro) dan uitgegeven (30,4).https://t.co/8aeOIXd94S — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 3, 2026

Et alors que le mercato de l’Ajax est déjà très intéressant, notamment avec les arrivées de Brandt ou de Marcos Leonardo, la vente de Mika Godts permettra, selon le journaliste de De Telegraaf, de recruter encore cinq joueurs : deux défenseurs, un milieu de terrain et deux attaquants. Autant dire que cette manne financière en provenance du PSG est une bénédiction. D’autant plus que l’Ajax a plus vendu que dépensé depuis le début de ce mercato.