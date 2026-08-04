L’Ajax rejette une première offre du PSG pour Mika Godts

Désireux de recruter l’ailier de l’Ajax, Mika Godts, le PSG a vu sa première offre être rejetée par le club ajacide. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

Le PSG a décidé d’accélérer son mercato en ce mois d’août. Après avoir trouvé un accord avec l’AS Monaco pour l’arrivée de Maghnes Akliouche, le club de la capitale travaille sur deux autres dossiers : Zion Suzuki et Mika Godts. Concernant ce dernier, il souhaite rejoindre les Rouge & Bleu. Un accord de principe a même été trouvé avec le joueur, comme l’a déclaré son agent. Désormais, le double champion d’Europe doit trouver un terrain d’entente avec l’Ajax d’Amsterdam pour recruter le Belge, sous contrat jusqu’en juin 2029.

Une première offre de 45 M€, bonus compris, rejetée

Depuis quelques jours, le PSG discute avec le club ajacide afin de recruter l’ailier de 21 ans. Cependant, l’équipe de Luis Enrique a a déjà essuyé un premier refus dans ce dossier. Selon les informations de Mike Verweij, journaliste à De Telegraaf, l‘Ajax Amsterdam a repoussé une offre de 40 M€, assortie de 5 M€ de bonus. Selon certaines sources au sein du club, on espère obtenir au moins 60 M€ pour céder Mika Godts, qui sort d’une saison 2025-2026 aboutie avec 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues. L’écart entre le prix demandé et l’offre est si important que les négociations n’ont pas encore vraiment commencé, explique le journaliste néerlandais. Le PSG devra donc se montrer plus convaincant pour faire céder le 5e de l’Eredivisie la saison passée.

NIEUWS: ❌ #Ajax verkoopt #PSG ‘nee’ voor Mika #Godts.

💰 Champions League-winnaar weer aan zet.

🇫🇷 Verschil tussen vraagprijs en bod zo groot dat nog geen onderhandelingen zijn gestart of een tegenbod is gedaan.https://t.co/4HSE99KCO3 — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 4, 2026