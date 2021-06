L’Allemagne a préparé un plan anti-Mbappé

Kylian Mbappé sera l’un des poisons de la défense allemande lors du choc entre l’Allemagne et la France ce soir (21 heures, M6 / BeIN Sports 1) dans le cadre du premier match de l’Euro pour les deux équipes. Très performant ces derniers mois, dont un doublé à l’Allianz Arena en quart de finale aller de la Ligue des Champions avec le PSG contre le Bayern Munich, le numéro 10 des Bleus sera très surveillé par la Nationalmannschaft. Comme le rapporte Bild, Joachim Löw – le sélectionneur allemand – a préparé un plan anti-Mbappé. Ce soir, l’Allemagne devrait jouer en 3-4-3, un système de jeu qui doit permettre à l’Allemagne de bloquer l’attaquant parisien (22 ans). Le plan consiste à serrer Mbappé dès qu’il reçoit le ballon, travail imposé à Joshua Kimmich et qui sera épaulé par l’un des trois défenseurs centraux explique Bild. Le but est de l’excentrer un maximum sur l’aile. Si jamais il arrive à passer cette muraille, Gündogan devait être là pour le stopper conclut le quotidien allemand.

Le XI probable de l’Allemagne : Neuer (c) – Ginter, Hummels, Rüdiger -Kimmich, Gündogan, Kroos , Gosens – Müller, Gnabry, Havertz

Le XI probable de la France : Lloris (c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann – Mbappe, Benzema.