Lama : « J’espère qu’on verra un bon PSG contre le Real »

J-1 avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid. Le choc de ce tour de la compétition qui s’annonce palpitant. Bernard Lama a connu de très belle émotion face au club Madrilène. Saison 92-93, quart de finale retour de Coupe de l’UEFA et la tête d’Antoine « casque d’or » Kombouaré qui offre la qualification dans les toutes dernières secondes du match. Des souvenirs inoubliables pour l’ancien gardien.

« Des frissons, non pas forcément, mais c’est clair que c’est un moment fort de notre parcours européen. C’était le début de notre aventure. Moi, je suis arrivé en 1992 au PSG. Pour beaucoup d’entre nous, c’était un sommet. Le genre de match qu’on n’avait pas encore joué, se remémore Lama pour Eurosport. C’est peut-être ce qui nous empêche de réaliser un meilleur résultat à l’aller, à Madrid (ndlr : défaite 1-3). Le Real avait beaucoup de joueurs de niveau international, Paris aussi d’ailleurs. Mais nous en tant qu’équipe, on démarrait. On n’avait pas la grosse institution Real derrière nous. Ils avaient déjà gagné 8 Coupes d’Europe à cette époque-là (ndlr : 6 C1, 2 C3 mais aussi 25 titres en Liga avant 1993). On était le Petit Poucet, avec un titre de champion de France (ndlr : en 1986), donc pas grand chose par rapport à leur palmarès. On n’avait rien à perdre. »

Bernard Lama qui s’est ensuite penché sur l’affiche de demain. « J’espère que les joueurs et l’équipe seront au maximum de leur capacité pour ce match-là et qu’on verra un bon PSG. On connaît Carlo Ancelotti, on sait comment ça fonctionne avec lui. En face, il y a une vraie équipe, c’est moins clinquant qu’à une certaine époque mais bien plus pragmatique et efficace. Donc il y a gros danger et Paris ne doit hypothéquer ses chances dès le match aller. Il n’y a pas de marge là. A ce niveau de la compétition, tout le monde est très fort et ça se joue à très peu de détails.«