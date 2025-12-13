Lamine Camara revient sur son tacle non maîtrisé sur Chevalier

Lors de la rencontre entre Monaco et le PSG, Lamine Camara avait mis une semelle involontaire sur Lucas Chevalier. Le milieu de terrain est revenu sur cette action.

Le 29 novembre dernier, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. À la 12e minute de ce choc, sur un tacle non maîtrisé, Lamine Camara a accroché la cheville de Lucas Chevalier. Après plusieurs minutes au sol, le gardien du PSG s’est relevé et a terminé la rencontre. Mais il a ensuite manqué les deux derniers matches du PSG, sa cheville n’étant pas tout a fait remise. L’arbitre de la rencontre, Monsieur Turpin, avait mis un carton jaune sans changer sa décision au vu de la gravité de la faute.

« Ce n’était pas volontaire »

Présent en conférence de presse avant le choc entre Marseille et Monaco demain soir, Lamine Camara est revenu sur sa grosse semelle lors du match contre le PSG. Et pour lui, il n’aurait pas mérité de prendre un carton rouge. « Me mettre un carton rouge à moi-même ? Non jamais. Chevalier, c’était une action, ce n’était pas volontaire. Ça reste du foot. Après, ce n’est pas moi qui prend les décisions. C’est l’arbitre. Il ne m’a pas mis de carton rouge. J’étais content de rester sur le terrain pour aider mon équipe. »