Lamine Yamal
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Lamine Yamal veut prendre exemple sur le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 septembre 2026

Le PSG est le meilleur club du monde depuis deux ans. Lamine Yamal veut prendre exemple sur le club de la capitale, notamment sur sa force dans le pressing à la perte de balle. 

Vainqueur des deux dernières Ligues des champions, le PSG est devenu un modèle pour beaucoup d’équipes. La faculté de ses joueurs à jouer partout sur le terrain pour déstabiliser ses adversaires et son pressing intense après une perte de balle inspirent. Présent en conférence de presse, Lamine Yamal a pris en exemple les doubles champions d’Europe lorsqu’il a été questionné s’il jugeait nécessaire de participer au pressing après la perte du ballon au vu de son statut. « Il suffit de regarder les équipes qui ont remporté des titres récemment, comme le PSG. Au PSG, tout le monde presse. Nous essayons tous de presser au Barça. Si vous ne courez pas, toutes les équipes vous battront. Pour l’équipe, si nous voulons gagner, nous devons courir. Si vous ne courez pas, vous perdrez.« 

PSG / ASM – Filipe Luis considère le PSG de Luis Enrique comme « l’une des meilleures équipes de l’histoire »
canalsupporters.com

La petite pique envers Ousmane Dembélé

L’international espagnol du FC Barcelone s’est aussi montré taquin quand un journaliste lui a fait savoir qu’Ousmane Dembélé ne l’avait pas mis dans son Top 3 du futur Ballon d’Or. « C’est l’ami de Kylian, non ? Toutes les fois où je me suis retrouvé face à eux (Mbappé et Dembélé), je leur ai fait mal. » Des remarques valables uniquement en sélection en ce qui concerne les affrontements contre le numéro 10 du PSG. En effet, Lamine Yamal a marqué trois buts lors de ses trois rencontres contre la France. Trois rencontres remportées par l’Espagne. En club, il a gagné une fois contre Ousmane Dembélé et a perdu une fois, ne réalisant qu’une seule passe décisive lors de ces deux rencontres. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 septembre 2026

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