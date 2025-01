L’amour du PSG, le tirage au sort de C1, le transfert de Xavi Simons … La conférence de presse de Luis Enrique avant SB29 / PSG

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. La rencontre se jouera ce samedi (17h sur BeIN Sports), et Luis Enrique était en conférence de presse la veille de cet avant-goût du seizième de finale de Ligue des Champions.

Le parcours en C1 (PSG TV)

« Le parcours en Ligue des Champions ? En premier lieu, quelle souffrance ! Ces matchs nous ont fait grandir. Les compétitions n’ont rien à voir entre elles. On a peu de jours de récupération, ce sera difficile ce week-end contre Brest. Mais on est prêts, on a cette confiance ».

Le tirage au sort de Ligue des Champions

« Ce sont des compétitions différentes. Il y aura une équipe française en 8es, il faut voir le côté positif. On est en tête du classement en Ligue 1. Il faudra être bon sur les deux matchs en C1. Ce seront des matchs différents. On ne valorise pas assez le championnat français, alors qu’il y a 4 équipes françaises en C1 ».

L’envie de Gianluigi Donnarumma de prolonger au PSG

« Cette question est pour la direction sportive, je ne vais pas répondre à ces rumeurs. Il faut parler aux personnes concernées. Je veux rester concentré ».

Le calendrier chargé et la fin du mercato

« Comment on aborde la fin du mercato ? Comme toutes les équipes. Certains joueurs peuvent se blesser, comme Warren. C’est normal. Nous sommes satisfaits de jouer autant de matchs. Nous sommes prêts pour tout type de scénario. Si un joueur part, ou si un joueur arrive, c’est notre travail. J’aime beaucoup mon équipe ».

Luis Enrique à propos du Stade Brestois

« On joue à Brest demain. C’est une grande équipe, qui travaille très bien, ils ont eu un niveau exceptionnel l’année dernière. Cette équipe fait très bien ce qu’elle veut faire, elle joue bien au ballon. En C1, ce sera différent, toute erreur coûte cher. Demain ce sera un autre scénario, on veut continuer sur notre dynamique ».

Les derniers résultats en Ligue des Champions

« Je crois que nous avons vécu cela avec l’ambition nécessaire. On a eu un calendrier très difficile. Nous avons pu changer la dynamique avec l’aide de nos supporters ».

A lire aussi – Officiel : Brest / PSG en barrages de LDC

A propos de l’amour de Gianluigi Donnarumma pour le PSG

« Son discours ? C’est très positif. Nous voulons des joueurs qui souhaitent jouer ici. Quand quelqu’un a envie d’appartenir à un club et représenter une ville comme Paris, il faut avoir cette envie parce qu’il y aura beaucoup de difficultés. J’aime beaucoup entendre cela, comme l’a dit Donnarumma ».

Le transfert définitif de Xavi Simons

« J’ai connu Xavi et ses rapports avec le PSG. C’est le mercato. Je suis en contact quotidien avec Luis Campos. Le joueur a la capacité de prendre ses propres décisions ».

L’état de forme d’Ousmane Dembélé

« C’est une question pour Ousmane. Les vacances de Noël lui ont fait du bien. Nous on essaie d’aider les joueurs. On est une équipe. Je suis très heureux qu’Ousmane s’améliore au niveau de ses stats. Nous sommes très exigeants, nous espérons qu’il donne encore plus, c’est un joueur important, il doit s’améliorer sur les passes décisives, comme Barcola. C’est tout aussi important que marquer. C’était une blague ce que j’ai dit sur les vacances de Noël « .

La confiance des dirigeants parisiens

« C’est essentiel pour un projet comme celui-ci. J’ai toujours eu le soutien du président, du club, de la direction sportive. Je n’ai jamais caché depuis mon premier jour que je suis satisfait ici. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a toujours des hauts et des bas. On peut encore s’améliorer ».