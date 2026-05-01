L’analyse à froid de Luis Enrique de la demie PSG / Bayern

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant de retrouver le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi soir, le PSG doit jouer un dernier match. Demain après-midi, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le FC Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, le coach parisien est revenu sur le match contre le Bayern Munich, sur le possible turnover contre Lorient, a évoqué Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, la façon de jouer de son équipe, Achraf Hakimi…

Comment je me sens ? (PSG TV)

« C’est beaucoup d’émotions, pour tous les Parisiens. Demain, il y a encore le championnat, le match sera très important. Il faudra gagner les trois points. Contre le Bayern, c’était très différent. Il y a toujours de la pression mais face à cet adversaire, c’est toujours plus difficile. Quel niveau des deux équipes, des attaquants ! 5-4, on peut penser que c’est catastrophique pour les défenses mais nous sommes les deux meilleures équipes en défense avec Arsenal. C’était un match différent. C’est très beau à voir, c’est un peu plus difficile à gérer en tant qu’entraîneur. »

Un large turnover contre Lorient comme lors du match contre Strasbourg la saison dernière ?

« Le match dont vous parlez, c’est celui de la saison dernière. Chaque match est différent. On veut gagner, on a besoin des 3 points contre Lorient. Il faut tout juger et analyser, pour voir quelle est la meilleure option. On va voir. »

Un turnover possible au poste de gardien ?

« C’est un poste différent, gardien de but. J’ai tout fait avec ce poste. À Barcelone, avec la réserve, j’ai fait jouer cinq gardiens en sept matchs. Après, j’ai choisi celui que je considérais comme le meilleur. Je suis ouvert dans le football, le monde a changé. Pourquoi il ne pourrait pas changer dans le football. Je ne vais donner aucune information, il faudra attendre demain. Toutes les options sont possibles. C’est un peu comme Tetris, il faut gagner et savoir qui va jouer. »

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Le match contre le Bayern

« Si on regarde les autres matchs, ça a été le match le plus intense de la saison, non ? Au niveau de l’émotion, c’est différent, tu es plus fatigué par cette chose que tu ne peux pas contrôler. Mais quand les derniers matchs arrivent, c’est toujours habituel dans ce type d’énergie. »

Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit

« On a montré la capacité de l’équipe à surmonter les blessures. On a eu Warren Zaïre-Emery qui a déjà joué arrière droit, tout comme Senny Mayulu ou Joao. Lucas Hernandez a pu jouer quand Nuno Mendes était blessé, quelque fois Beraldo. Pour gagner des trophées, tu as besoin de l’équipe. Tout le monde connaît Warren, je suis content d’avoir ce type de joueurs. On a souvent parlé de ce sujet. On continue avec la même intention de gagner les deux trophées restants. »

Les critiques de certains après le 5-4 entre le PSG et le Bayern

« C’est comme la vie, il y a des avis partout. Je pense que ce n’est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c’est une opinion de merde, tu n’es pas obligé de la respecter… Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c’est la majorité et j’en fais partie. Mais certaines personnes n’aiment pas ça. Ce que je pense, c’est qu’on a montré que la majorité a profité du match, c’est le plus important. »

L’état physique de Fabian Ruiz après son retour à la compétition

« Fabian est un joueur très important pour nous, l’un des meilleurs milieux du monde. À chaque fois que quelqu’un revient de blessure, c’est très positif. Demain sera un moment pour gagner des minutes afin d’être le plus compétitif possible. »

Le PSG performant en transition mais difficile de le faire contre des blocs bas

« Nous avons beaucoup de forces, dans tous les aspects. Si l’adversaire presse, on peut contre-attaquer. En bloc bas, on est habitué contre des adversaires qui jouent comme ça. Nous aimons avoir plus le ballon. Je cherche à signer des joueurs pour être plus confortable dans ce type de football. Une équipe doit dominer tous les aspects du jeu. »

Achraf Hakimi

« Hakimi, qu’est-ce que je dois expliquer? Son niveau ? Il est titulaire, il joue tout le temps à très haut niveau. C’est une machine, c’est incroyable. C’est comme avoir trois joueurs. Malheureusement, il ne sera pas à Munich. On est tranquille et content parce qu’on a des possibilités, avec des joueurs de très haut niveau. Je ne donnerai pas d’infos sur son indisponibilité. »

Son sentiment, à froid, de la demi-finale aller de la Ligue des champions

« Je ne peux pas être frustré. C’est un match de foot unique pour moi. Quand j’analyse, si je mets trois heures d’habitude, là c’est cinq heures pour PSG-Bayern. Il y a eu des actions incroyables, offensivement et défensivement, du Bayern. Il n’y a pas eu de mauvais travail défensif, c’est ce qui fait que ce match était magnifique. Regarde comment Kane et Dembélé ont défendu. Incroyable ! Il faut féliciter les deux équipes et profiter de ce match. »

Le Bayern Munich

« C’est l’équipe qui a le plus proposé contre nous, avec l’idée de jouer offensivement et défensivement avec ses qualités. C’est l’adversaire le plus fort que j’ai rencontré avec le PSG. Votre collègue m’a demandé si j’étais frustré, je suis très content de gagner contre le Bayern, c’est incroyable. Si on perd, ce ne sera pas injuste. Le football de ce niveau, ce sont des détails. »