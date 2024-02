L’analyse lucide de Vitinha après le nul du PSG

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le PSG recevait le Stade Rennais. Dans un match difficile, le club de la capitale a arraché le match nul en toute fin de rencontre grâce à un penalty de Gonçalo Ramos (1-1).

Une semaine après avoir battu Nantes, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais pour le compte de la 23e journée. Dans un match où le PSG a eu le ballon, il a eu du mal à se montrer dangereux et a vu les Rennais ouvrir le score grâce à une belle percée d’Amine Gouiri, qui a réussi à tromper Gianluigi Donnarumma. En seconde période, le club de la capitale a baissé et n’a pas réussi à se montrer dangereux. Alors que l’on se dirigeait vers une défaite, Gonçalo Ramos a obtenu un penalty après une faute de Mandanda. L’attaquant portugais a pris ses responsabilités et a fait trembler les filets (1-1). Au micro de Canal Plus, Vitinha a regretté le jeu très défensif de Rennes.

« Le bloc bas ? Oui, c’est dur, mais il faut s’entraîner à ça »

« Je pense que l’on était très bien jusqu’au but de Rennes. C’est ça le foot, il faut profiter des occasions que l’on a. On n’a pas fait le but, Rennes a été une fois dans notre but et ils ont marqué. Après, on a commencé à être un peu inquiet jusqu’à la mi-temps. On a parlé avec le coach et on a fait un ajustement. On a bien commencé la deuxième mi-temps, mais c’est difficile avec tout le bloc de Rennes derrière le ballon. Ils ont aussi de grands joueurs, ça s’est compliqué pour nous. Même comme ça, on s’est procuré des occasions, mais malheureusement, on n’a pas réussi à marquer jusqu’au penalty. Le bloc bas ? Oui, c’est dur, mais il faut s’entraîner à ça. On veut le ballon, la possession du ballon. Sur ce match, on avait la possession du ballon, mais il faut se créer des occasions. Mais avec onze joueurs derrière le ballon, c’est difficile. Il faut avoir de la mobilité, la prédisposition pour avoir le ballon. Mais, il faut s’entraîner là-dessus. »