Nicolas Mayer, après neuf ans au PSG a décidé de quitter le club de la capitale. L’ancien responsable performance du club de la capitale a déjà retrouvé un club, le Bayern Munich.

Nicolas Mayer était au PSG depuis neuf ans. Arrivée au sein du club de la capitale en 2014 en tant que préparateur physique, il avait été nommé responsable de la performance des Rouge & Bleu la saison dernière. À l’issue de la saison 2022-2023, il a décidé de quitter le champion de France. Il a ainsi présenté sa démission. Le club a accepté et il a donc quitté le PSG après presque une décennie au sein du club.

Il va retrouver Thomas Tuchel

Mais il ne va pas rester longtemps sans club. Selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste spécialiste du PSG pour Goal, et l’Equipe, Nicolas Mayer va prendre la direction du Bayern Munich. En Bavière, il retrouvera Thomas Tuchel, qu’il a côtoyé au PSG pendant deux ans et demi (2018-2020). Les deux médias indiquent qu’il aurait pu rester en Ligue 1 et rejoindre Strasbourg. Mais il a informé jeudi dernier le club alsacien qu’il ne viendrait pas. Le quotidien sportif conclut en expliquant que Nicolas Mayer a vécu une dernière saison pénible au PSG, notamment en raison de relations fraîches avec les deux préparateurs physiques nommés par Luis Campos.