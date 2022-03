Le PSG a su se ressaisir face aux Girondins de Bordeaux cet après midi en s’imposant au Parc des Princes (3-0). Après sa piteuse élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid en milieu de semaine, le club de la capitale s’est fait copieusement conspuer par ses supporters cet après-midi. Interrogé à réagir sur l’action qui a mené au premier but madrilène, le consultant Mickael Landreau estime qu’il y avait faute sur Donnarumma mais que l’attitude du portier parisien n’a pas aidé à faire changer d’avis l’arbitre.

« Je trouve qu’il y a faute sur Donnarumma ! Par contre c’est le cheminement de l’action qui fait qu’il y a faute ! L’attitude de Donnarumma valide qu’il était hésitant ! Il tergiverse, hésite et il y a faute clairement ! Et après par contre il se relève ! En faisant ça, il donne encore plus le doute à l’arbitre de ne pas siffler… Personnellement, je siffle sur cette action ! Psychologiquement je comprends Donnarumma, il se dit ‘putain j’ai merdé’ et s’il peut la récupérer il le fera. Mais il ne récupère pas son erreur, et il valide dans son attitude que l’arbitre n’ait pas sifflé. »