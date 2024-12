Porte-parole des arbitres de Ligue 1, Mickaël Landreau a confirmé que François Letexier aurait dû sortir le carton rouge pour Wilfried Singo après sa semelle sur le visage de Gianluigi Donnarumma.

Si la belle victoire sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4) a permis au PSG de prendre son envol en tête de la Ligue 1, une action a retenu l’attention durant cette rencontre. Déjà averti d’un carton jaune, Wilfried Singo a été l’auteur d’une grosse semelle sur le visage de Gianluigi Donnarumma. Pourtant, aucun avertissement n’a été donné par l’arbitre de la rencontre, François Letexier, alors que le portier parisien a dû être remplacé avec un visage lacéré. Au surlendemain de cette rencontre, cette action continue à faire parler.

Plusieurs semaines d’indisponibilité pour Donnarumma ?

Conseiller sportif et porte-parole des arbitres de Ligue 1, Mickaël Landreau a été interrogé sur la non-exclusion du défenseur monégasque. Et pour l’ancien portier parisien, le carton rouge aurait dû être sorti, comme il l’a expliqué sur les antennes de Canal Plus. « Est-ce que Singo pouvait mettre le pied autre part et faire différemment. C’est là aussi où il y a énormément de partage entre mon ressenti de joueur et gardien. Puis, il y a un constat qui était unanime, ça ne pouvait pas sortir sans carton. La position claire de la Direction Technique de l’Arbitrage c’est que François Letexier aurait dû sortir un carton rouge », a déclaré l’ex-international français qui intervient régulièrement dans l’encadrement des arbitres en tant que conseiller technique et tactique.

Juste après le match, le PSG avait communiqué sur la blessure de son gardien. « Victime d’un traumatisme facial avec de multiples plaies, Gianluigi Donnarumma rentrera à Paris ce soir avec l’équipe. Il passera demain des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours », avait déclaré le club parisien mercredi soir. Si l’international italien a passé des nouveau examens ce jeudi, son indisponibilité pourrait être d’une dizaine de jours. En effet, interrogé par Le Parisien, un médecin spécialisé a précisé que « l’indisponibilité est liée à la cicatrisation cutanée, soit au moins dix à quinze jours. » L’évolution de la cicatrisation permettra aussi de dire si l’intervention d’un chirurgien sera nécessaire au non. Une option qui était déjà évoquée ce mercredi.