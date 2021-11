Depuis le début de la saison, le PSG remporte ses matches mais peine à convaincre sur le plan du jeu. Dix mois après son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino estime que son équipe a encore besoin de temps pour mettre en place quelque chose de cohérent sur le terrain. Présent sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien portier du PSG – Mickaël Landreau – pense que le milieu de terrain parisien manque de qualité pour ressortir proprement les ballons.

« Pour le coup, je trouve que c’est très complexe pour Pochettino. Si on veut vraiment avoir du fond de jeu, il faut avoir des milieux de terrain qui aiment avoir le ballon, qui aiment pouvoir ressortir. Mais il y a en a pratiquement qu’un seul, c’est Verratti. Et il est rarement là parce qu’il est beaucoup blessé. Et après, il y a ce qu’il aimerait bien mettre en place : un pressing tout terrain avec Messi, Mbappé et Neymar. Mais pour que tout le monde ait envie d’aller presser fortement, j’ai des doutes », a exposé Mickaël Landreau sur le plateau du CFC. « Donc peut-être qu’il faut arrêter de vouloir que Paris joue ce jeu-là, mais plutôt qu’ils soient bien organisés comme dans les grands matches car ils sont capables d’être généreux, d’avoir de l’énergie et faire des attaques rapides. Mais à vouloir être un peu entre les deux, on ne voit pas la force qu’ils dégagent comme Chelsea ou Manchester City dans des façons différentes. »