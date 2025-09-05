Landry n'guessan
Landry N’Guessan vient renforcer le groupe Espoirs du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 septembre 2025

Ce vendredi, le PSG a annoncé la signature du contrat stagiaire de Landry N’Guessan pour venir renforcer le groupe Espoirs des Rouge & Bleu.

Le PSG renforce son groupe Espoirs. Comme annoncé par le club parisien via son compte X, le milieu de 18 ans, Landry N’Guessan, a signé chez les Rouge & Bleu en provenance de l’ESTAC Troyes, où il a effectué sa formation. Le néo-Parisien a paraphé un contrat de deux saisons en tant que stagiaire. Il évoluera avec le groupe Espoirs du PSG. Un nouveau renfort pour le club parisien, quelques jours après la signature de Khalil Ayari en provenance du Stade Tunisien sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 1,5M€. Début juillet, d’autres recrues étaient venues renforcer cette catégorie : El Idrissi, Luvambano, Mhand, Lucea, Domingos et Bezeme.

