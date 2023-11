L’anecdote de Lionel Messi sur son numéro de maillot au PSG

Lionel Messi a joué deux ans au PSG. Chez les Rouge & Bleu, il portait le numéro 30. Il a évoqué ce choix de numéro, lui qui portait le numéro 10 au FC Barcelone et en Argentine.

Lionel Messi avait rejoint le PSG durant l’été 2021. L’Argentin a joué pendant deux ans au sein des Rouge & Bleu. Il n’a pas été à la hauteur de ses performances avec le FC Barcelone et l’Argentine. Après deux saisons, il a quitté libre le club de la capitale pour rejoindre l’Inter Miami et la MLS. Lors de son passage à Paris, il n’a pas porté son mythique numéro 10, qui était la propriété de Neymar. Le Brésilien était prêt à lui céder, mais la Pulga a décliné et choisi le numéro 30. Dans un échange avec Zinedine Zidane pour la chaîne Youtube d’Adidas, il est revenu sur ce choix de numéro.

« J’étais habitué à toujours porter ce numéro mais… »

« Quand j’étais à Paris, je ne portais pas le numéro 10. J’étais habitué à toujours porter ce numéro avec toutes ces années passées à Barcelone et avec la sélection nationale. Même si ça n’a pas été un problème pour moi, ça m’a quand même manqué de ne pas porter « mon numéro » entre guillemets parce que je l’avais porté toute ma vie, mais c’était OK. Mais je me suis habitué. Et le numéro 30 était spécial pour moi aussi. J’ai commencé ma carrière avec le 30. »