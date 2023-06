L’annonce du nouvel entraîneur la semaine prochaine ?

Cet été, le PSG va changer d’entraîneur. La piste prioritaire se nomme Julian Nagelsmann. Le club de la capitale espère pouvoir annoncer son prochain coach la semaine prochaine.

Malgré le titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record, le PSG devrait changer d’entraîneur dans les prochaines semaines. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier a été informé par Luis Campos qu’il ne sera plus l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Après des débuts tonitruants, son équipe a rapidement baissé de pied, offrant des performances indigne de son talent et se faisant éliminer dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions et en Coupe de France. Depuis plusieurs jours, le nom de Julian Nagelsmann est avancé. Le coach allemand serait la priorité des dirigeants parisiens.

Une course à deux pour le banc du PSG

Même s’il est le choix numéro 1 des dirigeants du PSG, l’ancien coach du Bayern Munich ne serait pas le seul nom pisté par le club de la capitale. On a pu entendre que deux autres coachs seraient encore en course pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique et Xabi Alonso. Les pistes menant à Thiago Motta, José Mourinho ou bien encore Zinedine Zidane semblent refermées. Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, a fait un point sur ce dossier. Ce dernier indique que la prise de décision finale sur le futur entraîneur du PSG approche. Les dirigeants parisiens espéreraient pouvoir annoncer leur futur entraîneur la semaine prochaine. Loïc Tanzi conclut en indiquant que la course pour le poste d’entraîneur du PSG concerne désormais deux profils. Julian Nagelsmann et un autre dont le nom n’a pas filtré.