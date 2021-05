Laporta fait un point sur le dossier Lionel Messi

L’avenir de Lionel Messi est encore flou. En fin de contrat au FC Barcelone, la Pulga ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Prolonger au FC Barcelone – son club de toujours – ou partir au PSG ou bien encore à Manchester City ? Les dernières rumeurs en date parlaient d’un accord avec le Barça pour une prolongation de contrat de deux ans. Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta – le président du FC Barcelone – a fait un point sur le dossier Messi.

“Pour le nouveau contrat de Messi, ça se déroule bien, mais ce n’est pas fait. Nous devons continuer à travailler, tous les cadres impliqués ainsi que la présidence. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que Leo continue, explique Laporta dans des propos traduits et relayés par Foot Mercato. Nous avons fait une offre dans les limites des possibilités du Barça. Leo mérite certainement beaucoup plus et peut avoir plus. Mais en raison de son désir de faire que le Barça soit grand, je pense qu’il apprécie grandement l’effort qui a été fait et je pense qu’il est très enthousiaste à l’idée de continuer. Ce n’est pas une question d’argent, c’est un projet d’équipe avec la possibilité de tout gagner. Nous sommes avec un optimisme modéré […] Leo demande d’abord de l’affection (pour rester) et de se sentir à l’aise. Pour être à l’aise, pour sourire à nouveau et pour lui, il doit gagner. Il doit donc voir qu’il peut gagner. Cela fait partie du processus de réflexion, mais il doit y mettre beaucoup du sien.”