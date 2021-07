Laporta : “Messi veut rester, nous voulons qu’il reste”

Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin avec le club catalan, l’international argentin n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son aventure avec son club de toujours. Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas sous le maillot du Barça la saison prochaine. Les dernières rumeurs annoncent un Messi toujours en Catalogne la saison prochaine, même si As tente de placer le PSG dans ce dossier. Joan Laporta – président du FC Barcelone se veut confiant. “Messi ? Cela progresse. Il veut rester, nous voulons qu’il reste. Et nous sommes en train de trouver la bonne formule“, annonce Laporta dans une interview accordée à Deportes Cuatro.