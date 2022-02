Le mercato hivernal est donc terminé depuis ce lundi 31 janvier au soir. Côté PSG, celui-ci s’est révélé assez calme en définitive, Rafinha et Sergio Rico étant les deux seuls joueurs à être partis sous forme de prêt. Mais dans les ultimes heures, une rumeur a fait grand bruit : plusieurs sources expliquaient, en effet, que le club de la capitale tentait de faire venir Ousmane Dembélé, lui qui est en fin de contrat dans six petits mois avec le FC Barcelone.

Une rumeur qui n’a pas fait long feu, mais Santi Aouna, spécialiste mercato, avait indiqué au préalable que le PSG avait trouvé un accord verbal avec l’ancien rennais pour une arrivée libre en juin prochain. En tout cas, si ce n’est pas Paris, Joan Laporta est, lui, persuadé que l’international français a conclu un accord avec un club autre que le Barça. Présent en conférence de presse, le président blaugrana s’est montré très dubitatif quant à l’attitude de Dembélé : « Nous lui avons présenté deux offres et elles étaient bonnes pour lui. Il a refusé. Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas accepté. La dernière proposition qui venait d’un club anglais où il aurait pu s’épanouir car c’est un joueur de très grande qualité, mais il a refusé. Il a préféré rester ici six mois de plus, ce qui n’a pas de sens. (…) La position de Dembélé est vraiment difficile à comprendre. On pense qu’il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent nous a laissé entendre. »