Laporte : « Contre le PSG, il faudra faire la même chose »

Manchester City a bien préparé son déplacement au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions mardi soir (21 heures, Canal Plus). Les hommes de Pep Guardiola ont dominé toute la rencontre et étouffé Chelsea pour finalement s’imposer grâce à un but de Gabriel Jesus (0-1). À l’issue de la rencontre, Aymeric Laporte – le défenseur central des Citizens – espère que son équipe fera la même chose contre les Rouge & Bleu.

« On a fait un très bon match contre une bonne équipe. Je pense que l’on a produit un meilleur jeu qu’eux. […]Ça a toujours été notre jeu, ici à City, l’agressivité, presser haut, avoir le ballon. C’est ce que l’on a essayé de faire, aujourd’hui cela nous a réussis, assure l’international espagnol sur RMC Sport. Le match du PSG ? On n’est jamais en pleine confiance. On joue match par match. Aujourd’hui, on était très solide et très concentré. C’est ce qui nous a amenés à la victoire. Après, contre Paris, il faudra faire la même chose. Et si on est concentré, je ne vois pas pourquoi on perdrait le match.«