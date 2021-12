Laporte : « On était prévenu qu’ils ne lâchaient pas »

Lorient a cru s’offrir le PSG ce soir sur sa pelouse lors de la 19e journée de Ligue 1. Très bien en place défensivement, le club breton a eu plusieurs occasions en contre-attaque mais ne s’est pas montré tueur dans le dernier geste. Il a vu Mauro Icardi égaliser dans les toutes dernières minutes du match (1-1). Julien Laporte, le défenseur lorientais, a retenu la belle performance de son équipe contre le leader de la Ligue 1.

« On était prévenu qu’ils ne lâchaient pas et qu’ils iraient jusqu’au bout. Maintenant, dans la situation ou l’on est (19e, ndlr), c‘est quand même un bon point parce que l’on était sur une très mauvaise série, analyse le défenseur au micro de Canal Plus. On a vu que l’on était capable de faire de bonne chose. On a retrouvé de la solidité, un peu de peps mais il nous manque la finition et c’est dommage parce qu’on s’est créé beaucoup de situations où on doit être plus tueur parce que contre des équipes comme ça, eux peuvent marquer à tout moment avec les joueurs de talent qu‘ils ont.«