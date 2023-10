L’appel du pied de Vinicius Junior à Kylian Mbappé

C’est un secret de polichinelle, Kylian Mbappé est fortement espéré du côté du Real Madrid. Nouvel exemple ce jour avec les mots de Vinicius Junior.

Alors que son contrat prendra fin dans moins d’un an désormais, Kylian Mbappé continue, encore et toujours, de faire parler du côté de l’Espagne. Comme on le sait, le Real Madrid aimerait beaucoup s’appuyer sur ses services dans le futur. Néanmoins, la situation du principal intéressé reste extrêmement floue à l’heure où sont écrites ces lignes. Interrogé par France Football, Vinicius Junior, le virevoltant attaquant du Real Madrid, a, pour sa part, largement ouvert la porte à la venue de la superstar tricolore.

À voir aussi : Kang-in Lee brille avec la Corée du Sud

🌟🇫🇷 Warren Zaire-Emery (capitaine) & Bradley Barcola sont titulaires avec les Espoirs contre la Bosnie pic.twitter.com/kQniLoZWSM — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 13, 2023

« Tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé »

: « Kylian a sa situation. Jude (Bellingham, NDLR), je savais qu’il pouvait bouger cet été. Et c’est parfait que ça se soit fait comme ça. Mais, ici, tout le monde veut jouer avec Kylian, a-t-il indiqué pour le journal. J’espère que ça se fera un jour. C’est l’un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd’hui. Il a un niveau… à part ! »