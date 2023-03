L’Arabie saoudite également intéressé par Neymar ?

Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Il discute avec les dirigeants parisiens pour éventuellement prolonger son contrat. Il a d’autres propositions très lucratives dont celle venant d’Arabie saoudite. Mais l’Argentin (35 ans) ne serait pas le seul dans le viseur du pays du Golfe.

Après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de signer en Arabie saoudite, à Al Nassr. L’autre grand club du pays, Al Hilal – qui s’était aussi positionné sur le Portugais durant l’été 2022 mais qui était interdit de recrutement au moment de l’arrivée de CR7 à Al Nassr – voudrait frapper un autre grand coup en convainquant Lionel Messi de signer chez lui. Pour l’instant, la Pulga voudrait rester en Europe, estimant qu’il a encore le niveau pour briller dans les plus grands championnats. Dans cette optique, il discute d’une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu. Mais les discussions ne sont pas encore proches d’aboutir. Pour le convaincre de venir en Arabie Saoudite, Al Hilal serait prêt à en faire le joueur le mieux payé du monde selon les informations de Goal. « Ces derniers jours, Jorge Messi, le père et manager de Messi, s’est rendu à Riyad pour discuter de questions commerciales. Le joueur est une figure emblématique du ministère du tourisme du pays et est également attendu en Arabie saoudite dans le courant du mois de mars« , explique le média sportif. Avec ce déplacement, Al Hilal va tenter une approche pour séduire l’ancien barcelonais.

Neymar en plan B ?

Toujours selon Goal, Al Hilal pisterait un autre joueur du PSG en cas de refus de Lionel Messi, Neymar. Le média sportif explique que l’idée du Brésilien (31 ans) est de poursuivre l’aventure à Paris et de n’envisager un départ qu’uniquement si une offre impossible à refuser arrivait sur le bureau. « Que ce soit avec Messi ou Neymar, Al Hilal est prêt à déplacer beaucoup d’argent pour donner une réponse à ses rivaux d’Al Nassr, la grande question est de savoir si l’une de ces stars sera prête à embrasser le projet dans une ligue différente comme Cristiano Ronaldo. » Goal en expliquant que convaincre l’un ou l’autre de rejoindre l’Arabie saoudite s’annonce compliqué.